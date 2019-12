Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 18 dicembre, all'avvio ha segnato 156,9 punti base, contro i 156 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,27% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Un avvio poco mosso anche per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,06% a 23.645 punti. Stesso discorso per le altre principali Borse europee: l'indice Ftse 100 di Londra avanza dello 0,1% a 7.525 punti, il Cac 40 di Parigi sale dello 0,05% a 5.971 punti, il Dax di Francoforte arretra dello 0,16% a 13.266 punti.

L'andamento del 17 dicembre

Il 17 dicembre, lo spread aveva chiuso a 156 punti base, sullo stesso livello dell'apertura e poco mosso rispetto ai 157 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,27%. Conclusione di seduta debole per i principali listini europei: Francoforte aveva lasciato sul terreno lo 0,89%, Parigi lo 0,39%, mentre Londra aveva chiuso quasi invariata (+0,08%). In controtendenza la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che aveva guadagnato lo 0,45% a 23.630 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 18 dicembre 2019 ore 09:26