Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 11 dicembre, all'avvio ha segnato 154,9 punti base, sullo stesso livello della chiusura di ieri a 154. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,23% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib perde lo 0,1% a 23.099 punti. Apertura al rallentatore per le principali Borse europee. Parigi cede lo 0,07% a 5.844 punti e Francoforte guadagna lo 0,04% a 13.075 punti. Fa meglio Londra, che sale dello 0,24% a 7.231 punti.

L’andamento del 10 dicembre

Martedì 10 dicembre lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso in calo a 154 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,24%. In apertura il differenziale era a 158 punti, stesso livello della chiusura di lunedì. Dopo un inizio incerto, era stata una giornata positiva per la Borsa di Milano: in chiusura il Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,72% a 23.122 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In calo, tranne Parigi (+0,18%) a 5.848 punti, le altre principali Borse europee: la peggiore era stata Madrid (-0,36%) a 9.321 punti, seguita da Londra (-0,28%) a 7.213 punti e Francoforte (-0,27%) a 13.070 euro.

Data ultima modifica 11 dicembre 2019 ore 09:17