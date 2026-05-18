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"Industrial Next", l'evento dedicato al futuro dell'industria

Economia

L'incontro riunisce imprese, istituzioni, economisti e innovatori per analizzare i modelli di sviluppo più efficaci in Europa. Ospiti dell'evento Marina Brambilla, Rettrice Università degli Studi di Milano; Alessandro Azzi,  Presidente della Federazione Lombarda delle BCC; Francesco Svelto, Università di Pavia, vicepresidente CNR; Carlo Altomonte, Professore di Economia dell'Integrazione Europea - Università Bocconi di Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia

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L'evento "Industrial Next: le regioni che definiscono il successo europeo" si concentra sul futuro dell’industria e sulla competitività dei territori europei. Dove innovazione, sostenibilità e formazione diventano elementi chiave per il successo. L'evento darà, inoltre, risalto alle regioni che trainano la crescita industriale, come la Lombardia in Italia.

Il Nord Italia è un esempio di competitività internazionale

L’appuntamento approfondisce il ruolo strategico delle filiere produttive e delle piccole e medie imprese. Con particolare attenzione alla trasformazione digitale e alla transizione green. Industrial Next vuole, infatti, valorizzare il legame tra territorio, tecnologia e capitale umano. Al centro del dibattito ci sono, poi, le regioni che trainano la crescita industriale grazie a innovazione, export e sostenibilità. In Italia, in particolare, emerge la Lombardia per il comparto di meccanica, pharma, design e manifattura avanzata. Ma tutte le regioni del Nord rappresentano un esempio di eccellenza manifatturiera e competitività internazionale. In Europa, invece, la Germania (Baden-Württemberg ) primeggia per automotive, robotica e automazione. La Cataluña (Spagna) si distingue per chimica, biotech e mobility, mentre la Francia (Auvergne-Rhône-Alpes) eccelle in energia, aerospace e industria pesante. Durante l'evento interverranno Marina Brambilla, Rettrice Università degli Studi di Milano, Alessandro Azzi,  Presidente della Federazione Lombarda delle BCC, Francesco Svelto, Università di Pavia, vicepresidente CNR, Carlo Altomonte, Professore di Economia dell'Integrazione Europea - Università Bocconi di Milano e Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia.

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