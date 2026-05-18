"Industrial Next", l'evento dedicato al futuro dell'industria

Il Nord Italia è un esempio di competitività internazionale

L’appuntamento approfondisce il ruolo strategico delle filiere produttive e delle piccole e medie imprese. Con particolare attenzione alla trasformazione digitale e alla transizione green. Industrial Next vuole, infatti, valorizzare il legame tra territorio, tecnologia e capitale umano. Al centro del dibattito ci sono, poi, le regioni che trainano la crescita industriale grazie a innovazione, export e sostenibilità. In Italia, in particolare, emerge la Lombardia per il comparto di meccanica, pharma, design e manifattura avanzata. Ma tutte le regioni del Nord rappresentano un esempio di eccellenza manifatturiera e competitività internazionale. In Europa, invece, la Germania (Baden-Württemberg ) primeggia per automotive, robotica e automazione. La Cataluña (Spagna) si distingue per chimica, biotech e mobility, mentre la Francia (Auvergne-Rhône-Alpes) eccelle in energia, aerospace e industria pesante. Durante l'evento interverranno Marina Brambilla, Rettrice Università degli Studi di Milano, Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle BCC, Francesco Svelto, Università di Pavia, vicepresidente CNR, Carlo Altomonte, Professore di Economia dell'Integrazione Europea - Università Bocconi di Milano e Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia.