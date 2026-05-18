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Inps, pagamento assegno unico maggio 2026: quando arriva e a chi spettano gli arretrati

Economia

Il 30 giugno è la data limite fissata per recuperare le differenze da marzo. Chi presenta la Dsu entro il 30 giugno ottiene il ricalcolo dell’importo e gli arretrati da marzo, accreditati in un’unica soluzione. Chi presenta la Dsu dopo il questa data ottiene il ricalcolo solo dalla data di presentazione in avanti

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Assegno unico in arrivo per il mese di maggio. Secondo il calendario dei pagamenti diffuso dall'Inps sarà accreditato tra mercoledì 20 e giovedì 21. Accredito che avverrà regolarmente per chi ha una domanda già attiva e non ha cambiato condizioni reddituali o familiari tali da incidere sulla misura. L’assegno è erogato con accredito su conto corrente bancario o postale, libretto  di risparmio dotato di codice Iban, carta di credito o di debito dotata di codice Iban, bonifico domiciliato presso lo sportello postale. Per quanto riguarda l’importo invece non è uguale per tutti, perché dipende dai dati presenti nella domanda e dall’Isee aggiornato.

Scadenza al 30 giugno per gli arretrati

Si avvicina intanto un'altra scadenza importante. Il 30 giugno è la data limite fissata dall’Inps per recuperare le differenze da marzo. Chi presenta la Dsu entro il 30 giugno ottiene il ricalcolo dell’importo e gli arretrati da marzo, accreditati in un’unica soluzione. Chi presenta la Dsu dopo il questa data ottiene il ricalcolo solo dalla data di presentazione in avanti: le somme relative ai mesi precedenti non verranno riconosciute. Non sono previste proroghe.

 

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