Wizz Air, tre nuovi aerei basati a Milano Malpensa, Catania e Napoli

A Malpensa da metà settembre partiranno quattro nuove rotte per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira. Da dicembre a Catania nuovi collegamenti per Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto, mentre a Napoli in arrivo tre nuovi collegamenti per Barcellona, Madrid e Bilbao ascolta articolo

Wizz Air rafforza la propria presenza nelle sue tre basi di Milano Malpensa, Catania e Napoli con tre nuovi aerei. Lo rende noto la compagnia. A Malpensa si tratterà dell'11esimo aereo basato, in arrivo a metà settembre, con quattro nuove rotte per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira, A Catania sarà il quarto aereo basato, in arrivo a dicembre, con quattro nuove rotte verso Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto, mentre a Napoli sarà il terzo aereo basato, in arrivo anche questo a dicembre, con tre nuovi collegamenti per Barcellona, Madrid e Bilbao. L'investimento nello scalo di Capodichino consentirà inoltre di aumentare le frequenze settimanali da Napoli all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, in crescita da 11 a 14 in vista della stagione invernale.

A Napoli 23 rotte Wizz Air Wizz Air raggiunge così il traguardo di 23 rotte tra Napoli e un totale di 13 Paesi, rafforzando ulteriormente la connettività domestica e internazionale dello scalo. L'investimento favorirà inoltre nuove prospettive di crescita per il territorio con 40 nuovi posti di lavoro diretti - che andranno ad ampliare il team Wizz Air già presente a Napoli con oltre 80 professionisti - e 350 indiretti nell'industria correlata. Un percorso di crescita che conferma il consolidamento della presenza di Wizz Air a Napoli, dove dall'inizio delle operazioni la compagnia ha già trasportato oltre 6.7 milioni di passeggeri.

Leggi anche Voli, i 5 consigli (più uno) degli esperti per risparmiare sui voli