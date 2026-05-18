Wizz Air, tre nuovi aerei basati a Milano Malpensa, Catania e Napoli

A Malpensa da metà settembre partiranno quattro nuove rotte per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira. Da dicembre a Catania nuovi collegamenti per Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto, mentre a Napoli in arrivo tre nuovi collegamenti per Barcellona, Madrid e Bilbao
Wizz Air rafforza la propria presenza nelle sue tre basi di Milano Malpensa, Catania e Napoli con tre nuovi aerei. Lo rende noto la compagnia. A Malpensa si tratterà dell'11esimo aereo basato, in arrivo a metà settembre, con quattro nuove rotte per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira, A Catania sarà il quarto aereo basato, in arrivo a dicembre, con quattro nuove rotte verso Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto, mentre a Napoli sarà il terzo aereo basato, in arrivo anche questo a dicembre, con tre nuovi collegamenti per Barcellona, Madrid e Bilbao. L'investimento nello scalo di Capodichino consentirà inoltre di aumentare le frequenze settimanali da Napoli all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, in crescita da 11 a 14 in vista della stagione invernale.
A Napoli 23 rotte Wizz Air
Wizz Air raggiunge così il traguardo di 23 rotte tra Napoli e un totale di 13 Paesi, rafforzando ulteriormente la connettività domestica e internazionale dello scalo. L'investimento favorirà inoltre nuove prospettive di crescita per il territorio con 40 nuovi posti di lavoro diretti - che andranno ad ampliare il team Wizz Air già presente a Napoli con oltre 80 professionisti - e 350 indiretti nell'industria correlata. Un percorso di crescita che conferma il consolidamento della presenza di Wizz Air a Napoli, dove dall'inizio delle operazioni la compagnia ha già trasportato oltre 6.7 milioni di passeggeri.
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Lo scalo di Capodichino vedrà operare oltre 3mila frequenze
L'arrivo del nuovo Airbus A321neo rientra in un percorso di crescita nello scalo campano già avviato durante questa stagione estiva: Wizz Air, infatti, ha aumentato la propria capacità operativa del 62 per cento anno su anno su Napoli, con un balzo straordinario del 133.6 per cento per la stagione estiva 2026 rispetto all'anno precedente. Quest'estate, lo scalo di Capodichino vedrà operare ben 3.260 frequenze e i viaggiatori campani potranno godere di una flessibilità di viaggio senza precedenti supportata da oltre 1,1 milioni di posti per la sola stagione estiva. L'investimento di Wizz Air sul capoluogo campano si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa in Italia. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell'8 per cento rispetto all'anno precedente e mantenendo un eccezionale indice di affidabilità del 99,6 per cento. Con una flotta di 44 aeromobili basati nel Paese quest'anno e una quota di mercato del 12 per cento, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia e offrirà più di 32 milioni di posti nel 2026 e rafforzerà ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.