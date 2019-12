Mercatone Uno, nessun rimborso e niente merce per diecimila clienti

Hanno versato oltre 4,5 milioni di euro di acconti per cucine e arredamenti, ma ora 10.500 clienti di Mercatone Uno in tutt'Italia non saranno saldati e non vedranno la merce richiesta. La comunicazione è stata data dal curatore del fallimento di Shernon Holding srl. Domenico Arcuri, presidente di Avvocati dei consumatori, consiglia "di fare un esposto in Procura: ci sono casi di persone che hanno versato acconti a pochi giorni dal fallimento, quando l'azienda non poteva non conoscere la situazione di dissesto". Anche secondo Federconsumatori, "l'azienda ha effettuato le operazioni di vendita pur essendo pienamente consapevole dell'effettiva impossibilità di rispettare gli obblighi contrattuali".

Le offerte di acquisto di Mercatone Uno

La merce ancora custodita nei punti vendita di Mercatone Uno sarà venduta in due lotti, il 19 dicembre: il primo da 2,2 milioni di euro, il secondo da 1,395 milioni. E per l'acquisto di quel che resta di Mercatone Uno ai nuovi amministratori sono arrivate 14 offerte, ma nessuna riguarda tutti i 55 negozi e i 1.700 dipendenti: proprio per questo, e per approfondire gli interessamenti, è stata prorogata la cassa integrazione fino a maggio.