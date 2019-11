Prada e Adidas, ufficiale la collaborazione: ecco scarpe e borsa

Prada e Adidas, nozze in bianco. Le due case di moda hanno condiviso i primi frutti della collaborazione, due accessori total white: un paio di sneaker Adidas Superstar realizzato in Italia da Prada e l'iconica borsa da bowling Prada, in pelle ma con taglio sportivo in stile Adidas. Entrambi gli articoli saranno disponibili nei negozi Prada e Adidas selezionati e online il 4 dicembre.

700 paia di sneaker unisex in pelle bianca

Delle scarpe da ginnastica edizione limitata, unisex, saranno realizzate solo 700 paia. Ciascuna riporterà un numero in rilievo all'esterno, oltre al logo Prada sulla linguetta e sul lato. La sneaker Superstar è stata lanciata per la prima volta nel 1969 come scarpa da basket ed è presto diventata iconica, indossata da artisti come Run DMC e i Beastie Boys.