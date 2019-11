Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 15 novembre, all'avvio ha segnato 164,7 punti base, contro i 168 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,30% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna una rialzo dello 0,5% a 23.599 punti. In avvio di seduta, a livello europeo, Francoforte segna un rialzo dello 0,62%, Parigi dello 0,54% mentre Londra alle prime battute guadagna lo 0,42%.

L’andamento del 14 novembre

Lo spread, giovedì 14 novembre, aveva aperto a 154 punti base, stesso livello della chiusura di mercoledì. Poi, però, durante la giornata era schizzato sopra quota 160 e aveva chiuso a 168: il livello più alto da fine agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano era volato all'1,32%. La Borsa di Milano aveva terminato in calo: Ftse Mib -0,41% a 23.481 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rosso anche le altre principali Borse europee: Londra aveva ceduto lo 0,80% a 7.292 punti, Parigi -0,10% con il il Cac 40 a 5.901 punti, Francoforte -0,38% con il Dax a 13.180 punti.

Data ultima modifica 15 novembre 2019 ore 09:44