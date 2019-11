È terminato, a Palazzo Chigi, l'incontro fra il governo e i vertici di ArcelorMittal, dopo che la multinazionale ha annunciato il ritiro dall'accordo per l'acciaieria ex Ilva di Taranto. “Faremo di tutto per far rispettare gli impegni”, aveva detto prima del vertice il premier Giuseppe Conte. L'azienda, intanto, dopo aver ribadito che lo scudo penale costituiva "un presupposto essenziale" per l'operazione, ha avviato le procedure per “restituire” all’amministrazione straordinaria di Ilva 10.777 dipendenti. (COS'È LO SCUDO PENALE) L'annuncio ha fatto partire lo sciopero immediato a Taranto proclamato dalla Fim. Ma gli altri sindacati Fiom, Uilm e Ubs hanno preferito in queste ore sospendere ogni decisione. (I POSSIBILI SCENARI)

ArcelorMittal: "Protezione legale presupposto essenziale"

ArcelorMittal nel documento di retrocessione ad Ilva delle aziende e dei 10.777 dipendenti spiega che il recesso del contratto deriva dall'eliminazione della protezione legale. La Protezione legale - si osserva - costituiva "un presupposto essenziale su cui AmInvestCo e le società designate hanno fatto esplicito affidamento e in mancanza del quale non avrebbero neppure accettato di partecipare all'operazione né, tantomeno, di instaurare il rapporto disciplinato dal Contratto”. (I NUMERI DELLA CRISI)

Il vertice a Palazzo Chigi

Il tavolo a Palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore, ma nessuno dei membri del governo o dell'azienda ha parlato con la stampa dopo l'incontro. Una conferenza stampa è stata convocata dopo il Consiglio dei ministri previsto alle ore 17. Al vertice hanno preso parte il premier Giuseppe Conte, i ministri Stefano Patuanelli, Roberto Gualtieri, Giuseppe Luciano Provenzano, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, e il sottosegretario Mario Turco. Per ArcelorMittal presenti il patron Lakshmi Mittal e il figlio Adyta Mittal. Alla riunione non ha partecipato l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli.

Boccia: "Politica abbia senso del limite e risolva"

"Spero ci sia spazio per una soluzione e che la politica abbia il senso del limite, che a volte si supera e poi gli effetti purtroppo arrivano”, commenta intanto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. ”È una responsabilità della politica, adesso la politica risolva le questioni che ha determinato", aggiunge. Una cordata per salvare l'ex Ilva? "Non so quando la si possa trovare e chi paga tutti questi lavoratori: ricordo che non c'è solo Taranto, ma tanti stabilimenti in Italia”, replica. ”Il problema è chi paga - ribadisce Boccia - c'è qualcuno in questo paese che prescinde dalle risorse, a meno che non voglia battere moneta e pagare direttamente da solo”.