Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 5 novembre, all'avvio ha segnato 133 punti base, poco mosso rispetto ai 134 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,994%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) Partenza cauta per i listini azionari europei e per Piazza Affari, dopo i rialzi della vigilia e i record di Wall Street: tutte le Borse del Vecchio continente nei primi scambi ondeggiano attorno alla parità, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,1%. Intorno alla parità anche le altre Borse europee: Londra ha aperto in crescita dello 0,05%, Parigi in aumento dello 0,02% mentre Francoforte segna un ribasso marginale dello 0,01%.

L’andamento del 4 novembre

Lo spread, lunedì 4 novembre, aveva aperto a 139 punti base, contro i 137 della chiusura di venerdì 1. Poi aveva concluso in calo a 134 punti, con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,99%. Piazza Affari aveva terminato in forte rialzo: il Ftse Mib, ritoccando i massimi da maggio 2018, aveva chiuso in progresso dell'1,64% a 23.311 punti. Bene anche le altre principali Borse europee, che avevano chiuso sui massimi da oltre quattro anni (spinte dall'ottimismo per il possibile raggiungimento di una prima intesa tra Usa e Cina sui dazi): Francoforte +1,3%, Parigi +1,1%, Londra +0,9%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 05 novembre 2019 ore 09:49