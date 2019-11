È stato rinviato a domani, mercoledì 6 novembre, l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ArcelorMittal, previsto inizialmente per oggi dopo che lunedì la multinazionale dell'acciaio ha notificato la volontà di ritirarsi dall'ex Ilva di Taranto. Il premier: “Questa comunicazione dalla proprietà non la riteniamo accettabile, non riteniamo giustificato un recesso dagli impegni contrattuali assunti”. Al centro della decisione della multinazionale anglo-indiana dell'acciaio la decisione del Parlamento italiano di eliminare la protezione legale penale. (COS'È LO SCUDO PENALE) Intanto Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno convocato per oggi un consiglio di fabbrica unitario, mentre il segretario della Cgil Maurizio Landini chiede che "venga applicato l'accordo" e i sindacati vedranno Federmeccanica, Confindustria e il ministro del lacoto Nunzia Catalfo.

Conte: vogliamo proseguire l’opera di bonifica

Il governo, ha detto Conte, intende “preservare gli investimenti produttivi nell’ex Ilva” e “assicurare investimenti per quanto riguarda le bonifiche ambientali”.

Tensione nella maggioranza, Salvini attacca

Inevitabili le ricadute politiche e nella maggioranza. La richiesta di riferire in Aula inoltrata da Italia Viva non è piaciuta a più di un membro del governo, mentre nel M5S c'è chi punta il dito contro quella fronda, capitanata da Barbara Lezzi, che qualche settimana fa al Senato ha voluto lo stralcio dello scudo penale "a scadenza" sul quale Luigi Di Maio aveva, nei mesi scorsi, siglato una tregua con ArcelorMittal. E Matteo Salvini, intanto, attacca: “La vicenda Ilva è veramente drammatica - dice il leader della Lega - In un Paese normale il presidente del Consiglio sarebbe già domani a riferire nelle Aule parlamentari visto che riguarda il presente e il futuro di decine di migliaia di famiglie italiane da Nord a Sud. Se veramente salteranno questi posti di lavoro un governo con un minimo di dignità residua si dimette”.