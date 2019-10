Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 25 ottobre, ha aperto a 131 punti base, stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,917% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,12%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,19%. Primi scambi attorno alla parità per i listini europei, con Londra partita piatta rispetto alla chiusura di ieri, Parigi in aumento dello 0,19% e Francoforte in crescita dello 0,11%.

L’andamento del 24 ottobre

Lo spread il 24 ottobre ha chiuso a 131 punti dopo un'apertura a 133, e con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,92%. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,79% a 22.527 punti. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno concluso la seduta in rialzo: Londra ha chiuso in aumento dello 0,91%, Francoforte dello 0,58% e Parigi dello 0,55%.

