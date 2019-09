Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 27 settembre, ha aperto a 141 punti base, stabile rispetto ai 140,6 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,83% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 26 settembre

Ieri, giovedì 26 settembre, lo spread aveva chiuso stabile a 140,6 punti base e con il rendimento del decennale del Tesoro pari allo 0,82%. In apertura, così come alla chiusura di mercoledì 25, il differenziale aveva fatto segnare 141 punti. Chiusura positiva per la Borsa di Milano: indice Ftse Mib +0,73%, a quota 21.947 punti. In positivo anche le altre principali Borse europee: la migliore era stata Londra (+0,8%) a 7.351 punti, seguita da Parigi (+0,6%) a 5.620 punti e Francoforte (+0,4%) a 12.288 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).