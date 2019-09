Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 25 settembre, ha aperto a 144 punti base, stabile rispetto ai 143 della chiusura di martedì 24 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,83%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 24 settembre

Dopo un'apertura a 141 punti base, martedì 24 settembre lo spread ha chiuso in rialzo a 143, con il rendimento del decennale pari allo 0,83%. Giornata piatta per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,01%, a quota 21.901 punti. Hanno chiuso in rosso, invece, le altre principali Borse europee. La peggiore è stata Londra (-0,47%), dopo la scossa della Corte Suprema britannica che ha messo all'angolo il premier Boris Johnson per lo stop al Parlamento con la Brexit alle porte. Male anche Francoforte (-0,29%) e leggermente in ribasso anche Parigi (-0,04%). Voce fuori dal coro Madrid che ha guadagnato lo 0,27% a 9.118 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)