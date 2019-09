Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 24 settembre, ha aperto a 141.5 punti base, stabile rispetto ai 141 della chiusura di lunedì 23 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,84%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 23 settembre

Lunedì 23 settembre lo spread aveva chiuso a 141 punti base, in lieve calo rispetto all'apertura a 142 punti. Il rendimento del decennale si era attestato allo 0,82%. Ieri seduta negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in calo dell'1,01%. Anche le altre principali Borse europee hanno terminato in ribasso. Londra ha chiuso a -0,22% mentre più decisi sono stati i cali di Parigi (-1%) e Francoforte (-0,97%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).