Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 19 settembre, ha aperto a 137,8 punti base, stabile rispetto ai 138 della chiusura di mercoledì 18 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,876% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 18 settembre

Mercoledì 18 settembre, lo spread aveva chiuso in leggero calo a 138 punti base, rispetto ai 139 dell'apertura e della chiusura del giorno precedente. Piazza Affari - dopo un avvio negativo (-0,07%) - aveva chiuso in positivo: l'indice Ftse Mib aveva perso lo 0,67% a 21.47 punti. Per quanto riguarda invece le altre principali Borse europee, Madrid ha chiuso in positivo (+0,31%) così come Francoforte (+0,14%) e Parigi (+0,09%) In leggero calo Londra (-0,09%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).