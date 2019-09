Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 9 settembre, ha aperto a 151 punti base, stabile rispetto alla chiusura di venerdì 6 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,871% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,28% a 22.007 punti. Avvio positivo anche per i listini europei. Francoforte segna un aumento dello 0,16%, Parigi dello 0,04%, Londra fa segnare un +0,3%.

L’andamento del 6 settembre

Venerdì 6 settembre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 151,3, stabile sia rispetto all'apertura a 151,2 che alla chiusura a 153 di giovedì 5. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo allo 0,871%. La Borsa di Milano ha chiuso debole: il Ftse Mib ha perso lo 0,04% a 21.947 punti. Termine di seduta in terreno leggermente positivo per le altre principali Borse europee, sull'onda dei dati Eurostat che hanno registrato un aumento dell'occupazione nel secondo trimestre. Unica eccezione Madrid, che ha chiuso piatta (-0,03%) a 8.990 punti. La migliore è stata Francoforte (+0,54%) a 12.191 punti, nonostante il passo indietro della produzione industriale, seguita da Parigi (+0,19%) a 5.603 punti. Fanalino di coda Londra (+0,15%) a 7.282 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 09 settembre 2019 ore 09:32