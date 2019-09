"Chiediamo a voi la fiducia nel nuovo governo che sarà mio compito guidare con disciplina e onore. Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese e nell'esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte. Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice". Sono le prime parole del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Montecitorio in vista del voto alla Camera sulla fiducia al suo secondo governo, previsto intorno alle 19.30 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Prima di iniziare, il premier ha salutato e ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "il quale in queste ultime fasi determinanti ha guidato il Paese con equilibrio e saggezza ed è stato un riferimento imprescindibile per tutti".

Seduto tra Di Maio e Lamorgese

Conte ha preso posto tra Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. Conte ha salutato Di Maio e stretto la mano a Francesco Boccia e Roberto Speranza seduti sotto di lui, quindi ha rivolto un gesto di incoraggiamento con le mani intrecciate alla sua sinistra, in direzione dei banchi del Pd.

"Sobrietà, rigore e linguaggio più consono"

Conte annuncia la volontà di voler recuperare "sobrietà e rigore affinché i nostri cittadini possano vedere con rinnovata fiducia nelle istituzioni". E promette: "Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle idee". Citando inoltre il quinto presidente della Repubblica, il premier ha aggiunto: "Come ha detto Saragat, fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano".

"Sarò garante e primo responsabile programma"

Per Conte "all'interno di questi valori, in questa cornice di riferimento costituzionalmente caratterizzata, si ascrive la nostra azione riformatrice, racchiusa in un programma, del quale sarò il garante e il primo responsabile e che cercherò di tratteggiare - nelle sue linee essenziali - in questo mio intervento".

"Manovra per crescita, lavoro a giovani donne e sud"

"Sono molte le sfide che ci attendono - ha proseguito il premier - a partire dalla prossima sessione di bilancio, che dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza". Conte fissa alcuni obiettivi per il nuovo governo: "La sfida sul piano interno è quella di ampliare la partecipazione alla vita lavorativa delle fasce di popolazione finora escluse. Esse si concentrano soprattutto tra i giovani e le donne, particolarmente nel Mezzogiorno".

"Primo intervento sugli asili nido"

Al centro dell'azione di governo ci saranno alcuni nodi da risolvere come "scarsa formazione, carente dotazione di conoscenze e di competenze, difficoltà di conciliare vita familiare e vita lavorativa". L'esecutivo, a detta di Conte, risponderà con "scuole e università di qualità, asili nido e servizi alle famiglie, specialmente quelle con figli, saranno dunque le prime leve sulle quali agire. Il primo, immediato intervento sarà sugli asili nido (VIDEO). Non possiamo indugiare oltre". E a proposito degli asili nido "questo Governo - ha aggiunto il premier - quale prima misura di intervento a favore delle famiglie con redditi bassi e medi, si adopererà, con le Regioni, per azzerare totalmente le rette per la frequenza di asili-nido e micro-nidi a partire dall'anno scolastico 2020-2021 e per ampliare, contestualmente, l'offerta dei posti disponibili, soprattutto nel Mezzogiorno".

"Invertire tendenza dei giovani che vanno all'estero"

Il presidente del Consiglio pone l'attenzione anche sui talenti in fuga: "E' in gioco il futuro dei nostri giovani migliori. Purtroppo, tra le tante eccellenze del nostro Paese, ve ne è una che - da troppi anni - stiamo "esportando", al di là delle nostre intenzioni. Sono le nostre ragazze, i nostri ragazzi, soprattutto quelli del Sud, costretti ad abbandonare i propri affetti, i territori in cui sono cresciuti per trovare all'estero nuove opportunità di vita. Occorre invertire questa tendenza, che espone la nostra Nazione al rischio di un inesorabile declino".