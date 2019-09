Dimenticate il mito dello sviluppatore ragazzino che, rinchiuso nella sua cameretta, crea applicazioni di successo per smartphone e tablet. La realtà è fatta di un settore sempre più centrale nella nostra economia e di aziende che si basano sul lavoro degli sviluppatori.

App economy e posti di lavoro: i dati

Gli ultimi dati riguardano il mondo Apple e ci dicono che - solo in Europa - da quando è stato lanciato dieci anni fa, l’App Store ha creato oltre un milione e mezzo di posti di lavoro. Settantamila quelli in Italia. Secondo le stime, solo a Milano, sono 23000 i posti legati al mondo iOs (30000 considerando le altre piattaforme). Non solo: i dati dell'Unione Europea suggeriscono che entro il 2020, in tutta Europa, ci sarà una carenza di mezzo milione di persone qualificate per i posti di lavoro nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Le app più scaricate per iOs - Le app più scaricate per Android).

iPratico, la app italiana per i ristoratori

A confermare le cifre c’è un caso tutto italiano, quello di iPratico, azienda che dieci anni fa ha creato un gestionale per la ristorazione e che rappresenta il lato meno consumer del mondo delle app. Dal 2017 ha raddoppiato il suo organico e oggi ha 31 dipendenti tra cui 10 sviluppatori interni, 2 designer di interfaccia e 1 sistemista. “È molto difficile trovare sviluppatori nativi per il mondo iOS”, spiega a SkyTG24 Domenico Palmisani, fondatore e Ceo di questa realtà che nel 2016 aveva un fatturato di 1,4 milioni e stima di chiudere quest’anno superando i 5 milioni di euro.

Lo scontrino fiscale elettronico obbligatorio

iPratico offre a chi gestisce un locale la possibilità di gestire tutto tramite un iPad: dal menù alle comande fino al registratore di cassa. Compresa la possibilità di collegarsi a un registratore telematico e trasmettere tutti i dati all’Agenzia delle Entrate. Il cosiddetto scontrino fiscale elettronico è infatti obbligatorio dallo scorso luglio per tutte le attività che superano i 400 mila euro di ricavi. Ma a partire dal primo gennaio la misura verrà estesa anche a tutti gli esercenti, per un totale di circa 2 milioni di attività coinvolte (COME FUNZIONA).

Da Lecco all’Africa

Da Lecco, quartier generale di iPratico, la app ha raggiunto clienti anche in Svizzera, Spagna, nelle Isole Baleari, alle Canarie e in Africa. “Stiamo raccogliendo i risultati di tutto quello che abbiamo seminato”, dice Palmisani: “Quando siamo nati non esisteva l’iPad, c’era ancora l’iPhone 3gs, eppure siamo riusciti a fare stampare uno scontrino a uno smartphone, un’operazione che sembrava impossibile all’epoca”. iPratico funziona solo con la piattaforma Apple: “Abbiamo garanzie sulla sicurezza e sulla retrocompatibilità dei prodotti. E se si rompe l’iPad è facile sostituirlo”.

Piadinerie e ristoranti stellati

Il grosso dei clienti, circa 5mila, si trova in Italia e comprende piadinerie e Stellati. “Noi lo abbiamo scelto per l’assoluta semplicità di utilizzo”, spiega Sebastian Gatto, amministratore delegato e proprietario di Savini, storico ristorante della Galleria Vittorio Emanuele II. Nel locale frequentato, tra gli altri, da Maria Callas e Filippo Tommaso Marinetti, dai tre tenori e da Charlie Chapin, le attività vengono gestite da un tablet: “Con la app riusciamo anche ad analizzare tutti i dati e capire quali sono i piatti preferiti dai clienti, anche in relazione alla posizione nel menù”. Un modo di lavorare che presto potrebbe contagiare anche le altre insegne della Galleria: “Il prossimo passo - conclude Palmisani - è portare iPratico anche nel mondo del retail e del lusso”.