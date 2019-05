Secondo la società di ricerca e analisi di mercato App Annie, nel corso del decennio che ha portato al 2018 sono oltre 4,5 milioni le app rilasciate per iOS su App Store, di cui il 77 per cento non appartenente alla categoria "app di gioco". Ma quali sono state in questi anni le più gettonate tra gli utenti della Mela morsicata?

Il primato di Facebook e Netflix

Guardando alla app che ha totalizzato il maggior numero di download di tutti i tempi, il podio spetta (senza sorpresa) alla regina dei social network, Facebook, che a quanto pare è presente da sempre su praticamente tutti i dispositivi iOS. Se però ci si chiede quale sia l’app che più di tutte ha portato gli utilizzatori di smartphone a mettere mano al portafogli per il suo utilizzo, ecco che Netflix si aggiudica il primato su tutti. Evidentemente gli utilizzatori di dispositivi iOS amano dilettarsi con la visione di serie e film su iPad e iPhone.

Messaggi, video e musica al top

Argento e bronzo vanno, nell’ordine, al Messenger di Facebook e a YouTube: perché evidentemente nell’ultimo decennio non è stato proprio pensabile, per i clienti dell’App Store, utilizzare l’app di Facebook senza equipaggiarsi dell’app per la messaggistica dedicata. Parimenti indispensabile è stato avere a portata di mano i preziosi suggerimenti video di YouTube, che con il rilascio di iOS 6.0 ha smesso di essere preinstallato negli iPhone. Così, nel 2012, la versione standalone dell’app per i video di casa Google è diventata in breve tempo la seconda più scaricata dell'anno.

Ma se torniamo a rivolgerci al mercato di chi paga per utilizzare un servizio, ecco che la seconda posizione - subito dietro a Netflix - tocca a Spotify e alle sue playlist. La quarta posizione spetta a Instagram, e l’app delle istantanee social è quindi seguita da Whatsapp e da Google Maps.

Dando infine un’occhiata al campione di download per il solo 2018 ci troviamo di fronte a una new entry: parliamo di Tik Tok, una piattaforma di video e social networking made in Cina che consente ai suoi utilizzatori di creare e condividere brevi video musicali. A quanto pare ha raggiunto in breve tempo più di 150 milioni di utenti attivi (giornalieri) solamente in Cina ed è presto diventata numero uno mondiale di download sul mercato iOS.

Campioni per gioco

Spetta a Candy Crush Saga dell’americana Activision Blizzard il titolo di app di gioco più scaricata del decennio dall’App Store: non ci sorprende, vista l’enorme popolarità raggiunta dal titolo Blizzard lanciato inizialmente sulle pagine del social network di Zuckerberg. Tuttavia, se volgiamo lo sguardo al gioco che più di tutti porta i possessori di smartphone a spendere i propri soldi in-game, la vittoria tocca al titolo della finlandese Supercell, Clash of Clans, che nella classifica dei giochi più scaricati degli ultimi dieci anni si classifica in quarta posizione.