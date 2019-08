Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 26 agosto, ha aperto a 199 punti base, stabile rispetto ai 199,2 della chiusura di venerdì 23. Alla vigilia del secondo round di consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo governo, il tasso di rendimento del decennale italiano è all'1,3% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura piatta per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib (+0,04%) a 20.482 punti. Deboli le altre Borse europee, che risentono delle nuove tensioni tra Usa e Cina sul fronte dei dazi. In rosso Madrid (-0,53%) e Parigi (-0,18%), piatta Francoforte (-0,04%). Londra è chiusa per festività.

L’andamento del 23 agosto

Venerdì 23 agosto lo spread, dopo essere sceso in mattinata fino a 190 punti, era risalito a 195 a metà giornata e aveva chiuso in rialzo a 199,2. Il rendimento del titolo decennale italiano era all'1,31%. Piazza Affari aveva chiuso in deciso ribasso: l'indice Ftse Mib aveva lasciato sul terreno l'1,65% a 20.473 punti, zavorrato dal tecnologico Stm (-4,47%) e nel settore auto da Cnh (-3,37%) sulla scia dei nuovi attacchi del presidente Usa Donald Trump alla Cina e al presidente della Fed Jerome Powell (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Male anche le altre principali Borse europee: Londra aveva terminato in calo dello 0,47%. Peggio avevano fatto Parigi (-1,14%) e Francoforte (-1,15%).

Data ultima modifica 26 agosto 2019 ore 10:06