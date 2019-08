Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 23 agosto, dopo essere sceso in mattinata fino a 190 punti è risalito a 193 punti base, comunque in calo rispetto ai 195 della chiusura di giovedì 22. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,29%(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7% a 20.963 punti. Anche le Borse europee avviano positivamente la seduta. In rialzo Madrid (+0,55%), Londra (+0,52%), Parigi (+0,51%) e Francoforte (+0,5%).

L’andamento del 22 agosto

Giovedì 22 agosto lo spread è tornato sotto i 200 punti base e sui livelli pre-crisi di governo. Il differenziale - nel secondo giorno di consultazioni al Quirinale - ha chiuso a 195 punti, col tasso sul decennale del Tesoro all'1,30%. In mattinata aveva aperto a 201 punti e poi, nel corso della giornata, era sceso fino a quota 194, per poi risalire nel primo pomeriggio a 200 punti e, infine, ricalare in chiusura. Chiusura in calo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,14% a 20.816 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rosso anche gli altri listini europei: in negativo Londra (-1,05%), Parigi (-0,87%), Francoforte (-0,47%). In controtendenza Madrid (+0,17%).

Data ultima modifica 23 agosto 2019 ore 09:36