Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 21 agosto, ha aperto a 202 punti base, in calo rispetto ai 206 della chiusura di martedì 20 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,34% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano avanza e snobba la crisi di governo. Piazza Affari ha avviato le contrattazioni in terreno positivo per poi allungare il passo (+1,3%) grazie anche al rimbalzo delle banche. Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa di conoscere il contenuto dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Si guarda anche al meeting di Jackson Hole dove i presidenti della Fed e della Bce potrebbero annunciare le prossime mosse di politica monetaria. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,26%. In positivo Madrid (+0,32%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,25%) e Francoforte (+0,19%).

L’andamento del 20 agosto

Martedì 20 agosto lo spread ha chiuso a 206 punti base, in ribasso rispetto ai 210 dell'apertura. Durante la giornata ha anche toccato quota 200 punti. La Borsa di Milano ha chiuso in calo nel giorno del discorso del premier Giuseppe Conte al Senato e l'annuncio delle dimissioni. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,11% a 20.485 punti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in calo con gli investitori che guardano alla situazione politica in Italia. L'indice d'area stoxx 600 ha concluso la seduta in calo dello 0,68%. In rosso Madrid (-1,25%), Londra (-0,90%), Francoforte (-0,55%) e Parigi (-0,50%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 21 agosto 2019 ore 09:45