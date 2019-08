Garavaglia: Giorgetti al posto di Salvini? Chiacchiere

Con la seduta di ieri in Senato "finalmente si è fatta chiarezza: evidentemente dietro tutti i 'No' degli ultimi mesi da parte dei 5 Stelle c'era una forte avversità nei nostri confronti anche da parte di Giuseppe Conte e non solo del 90% dei Cinque Stelle". Così il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia, in un'intervista al Mattino in cui si mostra deluso per l'intervento di Conte in Aula. Sulla possibilità di mantenere ancora aperto un dialogo con il Movimento invece aggiunge che "la politica è l'arte dell'impossibile, io non mi sento di escludere nulla, ma per avere un'interlocuzione serve rispetto reciproco". Che il dialogo si possa riaprire con un passaggio di lato di Salvini e uno in avanti di Giorgetti però lo esclude e dice: "Queste sono chiacchiere da bar. Una cosa sono i rapporti personali, e quelli per noi non sono mai venuti meno, altre sono chiacchiere fatte dai politicanti". E sull'eventuale dibattito interno alla Lega sulla leadership del partito aggiunge: "noi siamo una squadra e siamo uniti con il nostro capitano. A differenza di tanti altri partiti, da noi le decisioni sono condivise dal gruppo e non c'è nessuna possibilità di aprire discussioni surreali"