Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 6 agosto, ha aperto a 205 punti base, in calo rispetto ai 208 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,53% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio lievemente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib ha segnato una crescita dello 0,2%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,27%. Senza una direzione precisa gli altri principali Mercati europei: Londra ha aperto in calo dello 0,37%, Parigi in rialzo dello 0,08%, Francoforte in aumento dello 0,27%.

L’andamento del 5 agosto

Ieri, lunedì 5 agosto, lo spread aveva chiuso in rialzo a 208 punti, dopo aver aperto a 202, con un rendimento del titolo decennale italiano all'1,56%. Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in perdita dell'1,30% a 20.773 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In calo anche le altre Borse europee: Londra aveva lasciato sul terreno il 2,4% finale, Parigi il 2,1%, Francoforte l'1,8%. In particolare, l'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, aveva ceduto il 2,2%, vale a dire 180 miliardi di euro bruciati in una giornata.