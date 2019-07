Tria: più margini su manovra del 2020, priorità a investimenti

Non c'è con l'Europa "un impegno a portare il deficit all'1,8%", per cui ci sono più margini": lo ha detto il ministro Giovanni Tria parlando al quotidiano Avvenire, spiegando: "Non abbiamo indicato un numero specifico per il 2020, non ci siamo impegnati all'1,8%. Abbiamo detto che bisognerà continuare nell'aggiustamento strutturale tenendo conto del quadro economico". Il ministro ha anche indicato tra le priorità "meno tasse sul ceto medio, rilancio degli investimenti pubblici al 3% del Pil e l'esigenza di cambiare l'immagine del paese all'estero". spiegando: