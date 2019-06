Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 20 giugno, ha aperto a 235 punti base, in calo rispetto ai 240 della chiusura di ieri e ai minimi da 9 mesi. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2.04% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 19 giugno

Mercoledì 19 giugno lo spread fra il Btp decennale e il bund ha chiuso a 240 punti dopo aver aperto a 243 punti base ed essere sceso in giornata anche a 239. Il rendimento del titolo decennale italiano in chiusura era al 2,10%. La Borsa di Milano, dopo una giornata incerta, ha chiuso in lieve rialzo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,42% a quota 21.221 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee. In negativo Londra (-0,53%) a 7.403 punti e Francoforte (-0,19%) a 12.308 punti, in positivo Parigi (+0,16%) a 5.518 punti.

