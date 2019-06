Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 19 giugno, ha aperto a 244,6 punti base, in leggero rialzo rispetto ai 242 della chiusura di martedì 18. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,13% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 18 giugno

Martedì 18 giugno lo spread fra il Btp decennale e il bund ha chiuso in netto calo a 242 punti base sull’onda delle parole del presidente della Bce Mario Draghi, che ha promesso ulteriori misure di stimoli affermando che ulteriori tagli dei tassi restano fra le opzioni disponibili, e che il quantitative easing (Qe) ha ancora spazio. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni in chiusura era al 2,11%. Durante la giornata il differenziale è scivolato anche sotto i 240 punti base, a quota 238,7, facendo così segnare il minimo da metà marzo scorso. L'apertura di Mario Draghi a nuovi stimoli per l'economia e un tweet di Donald Trump, che ha annunciato colloqui con il presidente cinese Xi Jinping al prossimo G20, hanno messo il turbo alle Borse in Europa. Milano è stata tra le migliori e il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 2,46%. Termine di seduta largamente positivo anche per le principali Borse europee: guadagnano infatti Parigi (+2,2%), Francoforte (+2,03%) e Londra (+1,17%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)