"Ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti a nostra disposizione". Parole del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi che hanno avuto effetto immediato sul mercato e indotto Donald Trump a reagire: questi stimoli "rendono ingiustamente più facile per l’Europa competere con gli Stati Uniti", ha twittato il tycoon.

L'annuncio di Draghi

Dal forum di Sintra, Draghi ha fatto esplicitamente riferimento alla possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti per contribuire a risollevare l'economia europea, nel caso fosse necessario: "In assenza di un miglioramento, al punto che sia minacciato il ritorno di un'inflazione sostenibile ai livelli desiderati, sarà necessario un ulteriore stimolo", ha detto l'ex governatore di Bankitalia. "Il programma di acquisto di asset (il quantitative easing) ha ancora uno spazio considerevole". Le sue parole hanno avuto l'effetto di far calare l'euro sul dollaro, scendere lo spread e accelerare i listini azionari.

La reazione di Trump

Il rafforzamento del dollaro, che indebolisce l'export Usa e avvantaggia le controparti commerciali, non è piaciuto a Donald Trump. La risposta è arrivata tramite il social network preferito dal tycoon, Twitter: "Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l'euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l'Europa) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri", si legge sul suo account.