Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 17 giugno, ha aperto a 257,9 punti base, in calo rispetto ai 260 della chiusura di venerdì 14. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,32% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 14 giugno

Venerdì 14 giugno lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 260 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,34%. Il differenziale aveva aperto a 257 punti, in calo rispetto ai 259 della chiusura di giovedì. Dopo un avvio negativo, la Borsa di Milano ha chiuso in rosso: l'indice Ftse Mib ha terminato in perdita dello 0,09% a 20.612 punti. In calo anche i principali Mercati del Vecchio continente: Londra ha chiuso in ribasso dello 0,3%, Francoforte con una perdita finale dello 0,6%, limatura dello 0,1% per Parigi. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).