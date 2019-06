Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 11 giugno ha aperto a 256 punti base, in lieve calo rispetto ai 258 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura poco mossa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,05% a 20.495 punti. Le altre Borse europee hanno aperto positivamente. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,73% a 12.133 punti, a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,32% a 7.399 punti mentre Parigi è poco mossa, con il Cac 40 che guadagna lo 0,01% a 5.382 punti.

L’andamento del 10 giugno

Ieri, lunedì 10 giugno lo spread Btp/Bund ha chiuso in lieve calo a 258 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,36%: in mattinata aveva aperto a 260, mentre venerdì 7 aveva terminato a 261. Piazza Affari ha iniziato la settimana in positivo: alla chiusura il Ftse Mib, nonostante il nuovo calo della produzione industriale italiana, ha segnato un +0,61% a 20.484 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Lunedì buono anche per le principali Borse europee: Parigi +0,34%, con il Cac 40 a 5.382 punti, e Londra +0,59%, con il Ftse 100 a 7.375 punti. Francoforte era chiusa per festività. A dare sostegno ai listini, l'ottimismo dopo che - grazie all'accordo in tema migratorio - è stato disinnescato il pericolo dazi Usa sul Messico.

Data ultima modifica 11 giugno 2019 ore 09:23