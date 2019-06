Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 260,8 punti base contro i 261 della chiusura del 7 giugno. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,36%. La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,51% a 20.464 punti.

L'andamento del 7 giugno

Venerdì 7 giugno lo spread Btp/Bund ha chiuso la giornata a 261 punti base con il rendimento del Btp decennale al 2,35%, sui minimi dal maggio 2018. In giornata il differenziale, dopo aver aperto a 268, è sceso anche sotto quota 260 (ai minimi di un mese). La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo. Il Ftse Mib è salito dello 0,91% a 20.360 punti. Nell'ultima seduta settimanale, Piazza Affari ha viaggiato sempre in territorio positivo, incrementando i guadagni sin dall'apertura. In rialzo anche i principali mercati di Borsa europei, in scia all'andamento di Wall Street. Londra ha guadagnato lo 0,99%. Più o meno sugli stessi livelli Francoforte (+0,77%). Tra tutte si è distinta Parigi che è salita dell'1,62% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).