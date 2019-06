Minibot, Tria: "Dal ministero dell'Economia girato parere negativo"

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i minibot su cui la Lega ha aperto come ipotesi per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. "Questa è una cosa che sta nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo", ha affermato Tria, a margine del G20 finanziario di Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. Nell'altra (valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti", ha aggiunto Tria, condividendo i giudizi del presidente della Bce, Mario Draghi.

L’apertura di Salvini e Giorgetti

Nella giornata di ieri il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio ha aperto all’idea dei minibot. "Sono una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita”. Anche il vicepremier Salvini ha dato un parere possibilista: "A me piace quello che piace agli italiani”, ha risposto a chi gli faceva notare le critiche del presidente di Confindustria Boccia.

Il dibattito sui minibot

Il dibattito sui minibot è nato dopo che la Camera ha approvato una mozione in maniera bipartisan (poi ripudiata dal Pd) in cui sono stati indicati come possibilità per pagare i debiti della P.a. Nell’ultima settimana sono arrivati moniti e critiche da Bankitalia e Bce sul rischio della creazione di una “moneta parallela”. Il presidente Mario Draghi ha detto: "I minibot o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale”. Altri pareri negativi sono arrivati da Confindustria e Moody’s, secondo cui i minibot sarebbero "un primo passo verso la creazione di una valuta parallela e la preparazione dell'uscita dell'Italia dall’Eurozona”.

Cosa sono i minibot

I minibot sono un surrogato di titolo di Stato che non viene assegnato in un'asta del Tesoro con un rendimento deciso dal mercato ma si tratta di un titolo infruttifero e privo di scadenza. Inoltre mentre i titoli di stato sono oramai dematerializzati, il minibot, nelle intenzioni dei suoi fautori, è destinato alla circolazione cartacea, con una imitazione cromatica e di formato delle regolari banconote in euro. Anche per questo gli operatori di mercato lo hanno definito un passo verso l'uscita dell'Italia dall’euro.