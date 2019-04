Apertura poco mossa per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 253 punti contro i 254 della chiusura di lunedì 1 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,54%.

L’andamento di lunedì 1 aprile

Lunedì 1 aprile chiusura stabile a 254 per lo spread Btp/Bund, che ha terminato la giornata in linea con l'apertura. Il differenziale, a inizio giornata, era salito a 258 e nel corso della mattinata aveva sfiorato quota 260. Esordio di settimana positivo per le Borse europee che hanno chiuso tutte con guadagni: Londra (+0,52%), Parigi (+1,03%) e Francoforte (+1,35%). Anche la Borsa di Milano ha chiuso in rialzo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,1% a 21.520 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)