Lavoro, +10% posizioni aperte tech. I professionisti più richiesti

Introduzione

Continua a crescere il mercato del lavoro in ambito tech e il 2025 potrebbe rivelarsi tra gli anni con le maggiori opportunità in questo ambito. Secondo i dati elaborati da Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato, nei prossimi mesi le richieste da parte delle aziende di professionisti It – con competenze in intelligenza artificiale, analisi dei dati e cyber sicurezza – cresceranno ancora del 10%.

“Con l'evoluzione rapida delle tecnologie e l'aumento della digitalizzazione”, spiega Luca Balbo, executive manager della divisione Ict & Digital di Hunters Group, “le aziende avranno sempre più necessità di trovare professionisti altamente qualificati e capaci di adattarsi a uno scenario in continua evoluzione ed estremamente competitivo”. È questo, aggiunge, che permette di trovare retribuzioni e opportunità di carriera “molto interessanti” anche nel contesto di “un mercato del lavoro non proprio brillante a livello generale”.

Ma quali saranno i professionisti più richiesti? Stando alle informazioni raccolte da Hunters Group le maggiori chance di trovare un nuovo lavoro sono quelle di ingegneri esperti in Ia e machine learning, data analyst e data scientist e analisti di cyber sicurezza. Ecco i profili di ciascuno