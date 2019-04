Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 254 punti contro i 255 della chiusura di venerdì 29 marzo. Il differenziale però, a poche battute dall'apertura di giornata, è poi salito a 258 e nel corso della mattinata ha sfiorato quota 260, con il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) pari al 2,55%. La Borsa di Milano ha aperto in positivo, con l'indice Ftse Mib a +0,55%, limando poi il rialzo dopo il dato in calo dell'attività manifatturiera italiana. Bene in avvio di settimana anche le principali Piazze europee.

L’andamento di venerdì 29 marzo

Venerdì 29 marzo lo spread aveva chiuso a 255 punti base, dopo aver aperto a 253. A fine giornata il rendimento del decennale era al 2,48%. Giornata positiva per le Borse: Piazza Affari a Milano ha chiuso in rialzo, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,97% a 21.286 punti. Bene anche le altre piazze, senza il timore legato alle conseguenze della difficile Brexit. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

