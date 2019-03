Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 253 punti base contro i 256 della chiusura di giovedì 28 marzo. Il rendimento del decennale è pari al 2,467% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,61% a 21.209 punti. Buon inizio anche per le principali borse europee. Londra sale dello 0,57% a 7.272 punti, Parigi dello 0,72% a 5.334 punti e Francoforte dello 0,56% a 11.492 punti.

VE/L’andamento di giovedì 28 marzo

Giovedì 28 marzo lo spread ha chiuso la seduta a 256 punti base, dopo un'apertura a 254. A fine giornata il rendimento del titolo decennale italiano era al 2,48%. Piazza Affari ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,53% a 21.080 punti. Chiusura poco mossa per le altre Borse europee. Francoforte ha segnato un +0,08%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,09%. Controcorrente Londra che è salita dello 0,56% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).