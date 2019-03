Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 254 punti contro i 253 della chiusura di mercoledì 27 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,45%%.

L’andamento di mercoledì 27 marzo

Mercoledì 27 marzo lo spread ha chiuso la seduta a 253 punti base dopo che a metà giornata il rendimento era schizzato oltre 260, per poi rallentare e assestarsi. In chiusura il rendimento del decennale era pari al 2,44%. Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo con un guadagno dello 0,26% per l'indice Ftse Mib a 21.194 punti. Le altre principali Borse europee hanno invece chiuso in calo: Parigi ha perso lo 0,12% a 5.301 punti, deboli anche Londra (-0,02% a 7.194 punti) e Francoforte (-0,05% a 11.413 punti). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)