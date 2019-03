Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 250,5 punti contro i 248 della chiusura di martedì 26 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,46%.

L’andamento di martedì 26 marzo

Martedì 26 marzo lo spread ha chiuso in calo a 248 punti base, con il rendimento del decennale pari al 2,46% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). In apertura, il differenziale aveva segnato 251,8 punti. Dopo un'apertura in positivo, Piazza Affari a fine giornata ha registrato ancora il segno più: l'indice principale Ftse Mib in chiusura ha guadagnato lo 0,38% a 21.139 punti. Anche le altre Borse Europee hanno chiuso in rialzo, in scia con l'andamento positivo di Wall Street. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)