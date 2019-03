Dopo un'apertura in leggero calo, continua il rallentamento dello spread Btp/Bund (COS'È): a fine mattinata segna 247,5 punti base. In apertura era a 251,8 punti - di poco giù rispetto ai 253 della chiusura di lunedì 25 marzo - con il rendimento del decennale pari al 2,49% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Migliorano anche le principali Borse europee, già partite in positivo: Milano segna +0,5% (in apertura il Ftse Mib segnava +0,21% a 21.105 punti), Parigi +0,6% (in apertura +0,2% a 5.271 punti), Londra +0,3% (in apertura +0,22% a 7.192 punti). Restano indietro Francoforte e Madrid: +0,15% entrambe.

L’andamento di lunedì 25 marzo

Lunedì 25 marzo lo spread, dopo un'apertura a 250 punti e dopo essere sceso in giornata fino a 246, ha chiuso in rialzo a 253, con un rendimento del decennale al 2,50%. Prima giornata di settimana senza una direzione precisa per la Borsa di Milano, che conclude in linea con gli altri listini europei in lieve calo: l'indice Ftse Mib segna una perdita finale dello 0,09% a 21.059 punti. Londra ha chiuso in ribasso dello 0,42%, con Parigi e Francoforte limati rispettivamente dello 0,18% e dello 0,15% finale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

