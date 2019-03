Tria: "Crescita verso lo zero nel 2019. La Germania si è fermata"

La crescita in Italia nel 2019 si avvia "verso lo zero". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Festival dell'Economia civile a Firenze. "Siamo di fronte - ha detto il titolare di via XX Settembre - a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata la Germania e di conseguenza si è fermata la parte più produttiva dell'Italia. Ora siccome l'Italia da anni cresce un punto in meno degli altri paesi europei noi ci avviamo verso lo zero".

"Manovra correttiva? Nessuno ce la chiede"

"Una manovra correttiva? Nessuno ce la chiede", ha ribadito Tria, che ha spiegato i prossimi passi dell’esecutivo. "In questi giorni – ha sottolineato - si approveranno i decreti sblocca cantieri e poi le misure necessarie per contrastare la stagnazione, questo rallentamento. Spero anche prima del Documento di economia e finanza".