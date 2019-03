Commissione banche, Mattarella difende l'autonomia di Bankitalia

La commissione d'inchiesta sulle banche potrebbe puntare il dito sulla vigilanza di Bankitalia, ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si muove in difesa di Via Nazionale. In gioco c'è l'indipendenza di un organo di vigilanza e controllo. La linea del Colle è questa: Bankitalia deve essere al riparo da ogni governo e la sua autonomia deve essere tutelata. Ieri al Quirinale si sono alternati il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: è a loro che il capo dello Stato ha recapitato la sua posizione sulla vicenda.

La tensione M5s-Lega sulla presidenza della commissione

Sulla presidenza della commissione banche c’è una delle tante tensioni tra M5S e Lega, con i pentastellati che spingono per assegnare la presidenza al senatore Gianluca Paragone, un barricadero sul tema banche già dai tempi della campagna per le Politiche. Ma non è solo il nome di Paragone ad essere "sotto esame" al Colle. E' la legge stessa che istituisce l'organo ad essere ferma al Quirinale, del tutto contrario all'eventualità che l'attività della commissione si trasformi in un processo a Bankitalia.

Colle-Bankitalia, rapporti saldi

L’asse tra il Quirinale e Via Nazionale, invece, è saldo anche sulla composizione del nuovo Direttorio di Bankitalia, sul quale il governo ha potuto poco per imporre le sue scelte. Fabio Panetta, come nelle attese, è il nuovo direttore generale della Banca d'Italia in sostituzione di Salvatore Rossi, torna Daniele Franco dalla Ragioneria dello Stato e fa il suo ingresso nel direttorio Alessandra Perrazzelli, avvocato e a capo di Barclays Italia, oltre che vicepresidente di A2a. Su Franco e Perrazzelli, pare ci siano stati malumori all'interno della maggioranza.