Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 244 punti contro i 240 della chiusura di giovedì 7 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,50%. La Borsa di Milano apre in calo: il Ftse Mib cede lo 0,65% a 20.563 punti.

L’andamento di giovedì 7 marzo

Il 7 marzo, dopo un'apertura stabile a 246, lo spread è sceso fino a 239 punti base, al minimo dal 31 gennaio e a un passo dai livelli dello scorso settembre, sulla scia dell'intervento della Banca centrale europea. La chiusura del differenziale si è poi attestata a quota 240. Le principali Borse europee hanno chiuso la seduta in perdita. Milano è stata la peggiore e ha ceduto lo 0,74%, seguita da Francoforte, che ha perso lo 0,6%, e da Londra, in ribasso dello 0,53%. Male anche Madrid (-0,5%) e Parigi (-0,39%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 08 marzo 2019 ore 09:08