Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 257 punti base contro i 254 della chiusura di martedì 5 marzo. Il rendimento del decennale è pari al 2,7% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di martedì 5 marzo

Ieri, martedì 5 marzo, il differenziale di rendimento dello spread ha terminato in calo a 254 punti, dopo un'apertura stabile a 258, in linea con la chiusura di lunedì 4 marzo. Piazza Affari ha chiuso piatta con il Ftse Mib che ha segnato -0,01% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In giornata, dopo un'apertura cauta, Milano aveva limato il rialzo dopo i dati del Pil del quarto trimestre 2018. Le altre Borse europee hanno chiuso in rialzo: Parigi +0,21% con il Cac-40 a 5.297,52 punti, Francoforte +0,24% con il Dax a 11.620,74 punti. Il rialzo maggiore è stato di Londra: a +0,69% con il Ftse 100 a 7.183 punti. Sullo sfondo resta l'ottimismo degli investitori per un imminente accordo tra Usa e Cina sul commercio globale e l'attesa per la riunione della Bce.