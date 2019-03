Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 255 punti, come nella chiusura di venerdì 1 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,73%. Mattinata positiva per le Borse europee: Piazza Affari ha aperto in crescita e si attesta a +0,35%. Il rinnovato ottimismo verso un accordo Usa-Cina sui dazi, che darebbe nuovo impulso ai mercati, aiuta, dopo quelle asiatiche, tutte le Borse europee. Parigi (+0,57%) guida i rialzi. A ruota Londra (+0,30%) sulle speranze di un apertura del falchi del governo inglese sull'accordo per la Brexit che Theresa May tornerà a proporre al voto del Parlamento, e Francoforte (+0,28%).

L’andamento di venerdì 1 marzo

L'ultima seduta della scorsa settimana è stata all'insegna della stabilità, con lo spread che non si è mai discostato molto dai 255 punti base con cui ha chiuso la giornata di venerdì. Per la Borsa di Milano è stata una giornata leggermente positiva: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,17% a 20.694 punti e non sembra aver subito particolari impatti dalla diffusione dei dati Istat sul Pil, che parlano di un rallentamento dell'economia italiana nel 2018, con una revisione al ribasso delle stime. Bene anche le altre Borse europee (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).