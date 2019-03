Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 258 punti, in linea con la chiusura di lunedì 4 marzo, per poi scendere a metà giornata toccando quota 253. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,71%. La Borsa di Milano apre cauta con il Ftse Mib (+0,01%) a 20.719 punti e poi lima il rialzo (+0,3%) dopo i dati del Pil del quarto trimestre 2018. Dopo un avvio di seduta debole, le Borse europee girano in positivo e metabolizzano il taglio degli obiettivi di crescita della Cina. Sullo sfondo resta l'ottimismo degli investitori per un imminente accordo tra Usa e Cina sul commercio globale e l'attesa per la riunione della Bce. In positivo Londra (+0,2%), Parigi, Francoforte e Madrid (+0,1%).

L’andamento di lunedì 4 marzo

Lunedì 4 marzo lo spread ha aperto stabile a 255 punti, per poi superare i 260 punti base in giornata e chiudere a quota 258. Le Borse europee, dopo una buona mattinata, hanno terminato nel complesso in crescita. Milano ha chiuso a +0,11%. Hanno guadagnato anche Parigi (+0,41%) e Londra (+0,39%), mentre Francoforte ha concluso in negativo (-0,08%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 05 marzo 2019 ore 12:32