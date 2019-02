L'agenzia internazionale Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo. Lo comunica, a mercati chiusi, una nota dell'agenzia in cui però si osserva che "le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio" dell'Italia. Fitch sottolinea come "le differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni".

In Italia "continua ad esserci un grande grado di incertezza sulle previsioni di bilancio oltre il 2019", incertezza "legata alle dinamiche politiche", afferma Fitch, secondo cui la Lega "sarebbe disposta a innescare nuove elezioni e a tornare agli accordi precedenti con Forza Italia e Fratelli d'Italia".

Nel ribadire come il rating dell'Italia rifletta "l'alto livello di indebitamento, l'assenza di correzioni strutturali di bilancio, un settore bancario ancora debole, una tendenza molto fiacca della crescita del Pil", Fitch sottolinea quindi come un'altra criticità resti "l'antipatia di alcune parti del governo verso la Ue e l'euro", anche se "sono basse le probabilità di portare avanti politiche che minaccino una reale uscita del Paese".

Fitch: "Ci aspettiamo elezioni anticipate"

"Non ci aspettiamo che il governo italiano duri l'intero mandato e vediamo un aumento delle probabilità di elezioni anticipate dalle seconda metà di quest'anno" prosegue la nota di Fitch.

"Vediamo un potenziale moderato e positivo sul fronte della sostenibilità di medio termine del debito italiano nel caso di un nuovo governo più stabile e nel caso che un orizzonte programmatico più ampio faciliti alcuni aggiustamenti di bilancio e un mix di politiche più prevedibile e di sostegno alla crescita".

Palazzo Chigi: "Conferma della solidità economica"

"Le valutazioni di Fitch confermano la solidità economica del nostro Paese e, come era prevedibile, risentono del rallentamento economico transitorio che sta investendo tutto il continente europeo. Andiamo avanti con la strada tracciata nella manovra per assicurare sviluppo ed equità sociale all'Italia, prestando attenzione ai rischi proveniente dal contesto internazionale". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "I fondamentali economici del Paese, cioè i conti con l'estero, la solidità finanziaria delle famiglie, la loro capacità di risparmio, la tenuta dell'occupazione, la riconquistata forza del sistema bancario, sono solidi", sottolinea la presidenza del Consiglio.

"Nella seconda parte dell'anno le nostre misure di politica economica e il miglioramento del quadro macroeconomico internazionale daranno impulso alla ripresa. Siamo certi dell'impatto positivo sulla crescita e sulla produttività che avranno il corposo piano di investimenti pubblici, le riforme strutturali adottate a sostegno degli investimenti privati, quelle fiscali in favore delle imprese e il potenziamento del sistema di reinserimento al lavoro associato al reddito di cittadinanza".