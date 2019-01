Il fondo monetario internazionale taglia allo 0,6%, dall'1% di ottobre, la previsione di crescita per l'Italia nel 2019, mantenendola allo 0,9% per l'anno successivo. È quanto si legge nell'aggiornamento del World Economic Outlook presentato a margine del Forum economico mondiale di Davos (22-25 gennaio). Le stime sulla crescita mondiale nel 2018 sono state invece confermate a +3,7%, mentre quelle sui due anni successivi vengono ridimensionate: nel 2019 a 3,5% (da 3,7%) e nel 2020 a 3,6% (da 3,7%).

L'Italia fra i maggiori rischi globali

Nel documento si sottolinea anche come l’Italia insieme alla Germania sia uno dei fattori la cui frenata a fine 2018 ha fatto rivedere in peggio le stime di crescita per l'Eurozona e comportato un calo dell'euro del 2%, fra ottobre e gennaio. La situazione finanziaria dell'Italia, insieme a Brexit, è inoltre al primo punto fra i principali fattori di rischio globali indicati dal Fmi. "In Europa continua la suspence su Brexit, e il costoso intreccio fra rischi sovrani e rischi finanziari in Italia rimane una minaccia", ha detto il direttore della Ricerca del Fmi Gita Gopinath. A stretto giro il commento del vicepremier leghista Matteo Salvini: "Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il Fmi che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri".

"Gli spread italiani restano alti"

In particolare, “gli spread italiani (L’ANDAMENTO DI OGGI) - si legge al primo punto della sezione sui rischi globali - sono scesi dal picco di ottobre-novembre ma restano alti. Un periodo prolungato di rendimenti elevati metterebbe sotto ulteriore pressione le banche italiane, peserebbe sull'attività economica e peggiorerebbe la dinamica del debito". L'analisi dei rischi prosegue poi con l'ipotesi di una "Brexit senza accordo dal carattere dirompente”. Se non si arrivasse all’intesa a marzo (no deal), per il Fmi l'impatto sulla crescita di lungo termine sarebbe “di 5-8 punti percentuali". Ma rischi arrivano anche da una frenata peggiore del previsto in Cina, da un'escalation commerciale o da uno 'shutdown' prolungato negli Usa.

Fmi mantiene stime Pil Usa e lima Eurozona

Il Fmi mantiene comunque una previsione di crescita per gli Usa del 2,5% quest'anno e dell'1,8% il prossimo. Ma riduce le attese per l'Eurozona nel 2019, portandole a 1,6% (da 1,9%) e mantiene il 2020 a 2,7%. Negli Usa, la crescita "è attesa in calo" con il venir meno dello stimolo fiscale e con i tassi Fed in rialzo, ma è sostenuta da "forte domanda interna". Nell'Eurozona pesano, invece, la frenata del Pil italiano e tedesco (1,3% per il 2019) e quella della Francia (1,5%) fra le proteste dei gilet gialli.

Lagarde: “Rischi globali salgono”

A livello globale, un allarme è poi stato lanciato da Christine Lagarde, direttore generale del Fmi, che ha spiegato: l’economia globale fronteggia "rischi significativamente più alti, alcuni dovuti alle politiche" intraprese dai governi. “Significa che una recessione globale è dietro l'angolo? no”, ha però aggiunto.

