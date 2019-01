"Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci" durante la crisi del debito. Lo ammette il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento in aula a Strasburgo per celebrare i vent'anni dell'euro. "Mi rallegro di constatare che la Grecia, il Portogallo ed altri Paesi - aggiunge Juncker - hanno ritrovato se non un posto al sole", almeno "un posto tra le antiche democrazie europee”. Juncker si sofferma anche sull’analisi del periodo durante la crisi del debito e osserva che "c'è stata dell'austerità avventata, ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato: le riforme strutturali restano essenziali”.

Juncker: “Troppa importanza al Fmi”

Il presidente della Commissione europea, facendo ulteriormente autocritica, si rammarica per “aver dato troppa importanza all'influenza del Fondo monetario internazionale. Al momento dell'inizio della crisi - ha ricordato Juncker - molti di noi pensavano che l'Europa avrebbe potuto resistere all'influenza del Fmi. Se la California è in difficoltà, gli Stati Uniti non si rivolgono" al Fondo monetario internazionale e "noi avremmo dovuto fare altrettanto”.

Draghi: “Sfide globali vanno affrontate insieme”

Al Parlamento europeo anche il presidente della Bye Mario Draghi: "Oggi la maggior parte delle sfide sono globali e possono essere affrontate solo insieme. È questa unione che è la sovranità del mondo, la sovranità che altrimenti andrebbe perduta in questo mondo globalizzato. È proprio in questo senso che la moneta unica ha dato a tutti i membri dell'area euro la propria sovranità di politica monetaria, rispetto agli accordi monetari preesistenti”.