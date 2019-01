Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Dopo l'apertura in rialzo a 255,6 lo spread Btp/Bund (COS'È) è calato fino a 248 contro i 253 della chiusura di mercoledì 16 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,72%. Apertura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,62% a 19.357 punti. Poi, in mattinata, continua in negativo. Anche le altre Borse Europee sono in sofferenza.

L’andamento di mercoledì 16 gennaio

Mercoledì 16 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura a 262 punti, ha chiuso la giornata in forte calo a 253 punti. La bocciatura dell'accordo per la Brexit e l'attesa del voto sulla mozione di sfiducia contro la premier britannica Theresa May hanno pesato sulla Borsa di Londra, che ha perso lo 0,47%, l'unica in negativo fra le europee. Il listino migliore è stato quello di Milano, che ha guadagnato l'1,63%, seguito da Madrid (+0,71%), Parigi (+0,51%) e Francoforte (+0,36%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

